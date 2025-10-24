Что такое weldr (WLDR)

@weldrbot is a telegram bot that allows communities to raid posts on the base app and farcaster @weldrbot is a telegram bot that allows communities to raid posts on the base app and farcaster

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник weldr (WLDR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены weldr (USD)

Сколько будет стоить weldr (WLDR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов weldr (WLDR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для weldr.

Проверьте прогноз цены weldr!

WLDR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика weldr (WLDR)

Понимание токеномики weldr (WLDR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WLDR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о weldr (WLDR) Сколько стоит weldr (WLDR) на сегодня? Актуальная цена WLDR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WLDR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WLDR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация weldr? Рыночная капитализация WLDR составляет $ 11,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WLDR? Циркулирующее предложение WLDR составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) WLDR? WLDR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена WLDR за все время (ATL)? WLDR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WLDR? Объем торгов за последние 24 часа для WLDR составляет -- USD . Вырастет ли WLDR в цене в этом году? WLDR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WLDR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии weldr (WLDR)