Что такое WEBS

Токеномика Websync (WEBS) Откройте для себя ключевую информацию о Websync (WEBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Websync (WEBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Websync (WEBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,23K $ 6,23K $ 6,23K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 898,87K $ 898,87K $ 898,87K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,93K $ 6,93K $ 6,93K Исторический максимум: $ 1,49 $ 1,49 $ 1,49 Исторический минимум: $ 0,00682336 $ 0,00682336 $ 0,00682336 Текущая цена: $ 0,00692646 $ 0,00692646 $ 0,00692646 Узнайте больше о цене Websync (WEBS) Купить WEBS сейчас!

Информация о Websync (WEBS) Официальный сайт: https://websync.info/ Whitepaper: https://smallpdf.com/file#s=c6dd537c-d49b-4469-b4e8-cdab4c5dd572

Токеномика Websync (WEBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Websync (WEBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WEBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WEBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEBS, изучите текущую цену WEBS!

Прогноз цены WEBS Хотите узнать, куда может двигаться WEBS? Наша страница прогноза цены WEBS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WEBS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!