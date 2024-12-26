Цена Web3 Whales (W3W)
Текущая цена Web3 Whales (W3W) сегодня составляет 0.02281526 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.13M USD. Цена W3W к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Web3 Whales:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.01K USD
- Изменение цены Web3 Whales в течение дня составляет +2.10%
- Оборотное предложение составляет 93.35M USD
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За сегодня изменение цены Web3 Whales на USD составило $ +0.0004684.
За последние 30 дней изменение цены Web3 Whales на USD составило $ +0.0059024857.
За последние 60 дней изменение цены Web3 Whales на USD составило $ +0.0178873281.
За последние 90 дней изменение цены Web3 Whales на USD составило $ +0.010187580601782668.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.0004684
|+2.10%
|30 дней
|$ +0.0059024857
|+25.87%
|60 дней
|$ +0.0178873281
|+78.40%
|90 дней
|$ +0.010187580601782668
|+80.68%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Web3 Whales: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.15%
+2.10%
-21.46%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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