Токеномика Web3 Whales (W3W)

Токеномика Web3 Whales (W3W)

Откройте для себя ключевую информацию о Web3 Whales (W3W), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

Официальный сайт:
https://www.web3whales.app
Whitepaper:
https://web3whales.gitbook.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен Web3 Whales (W3W)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3 Whales (W3W), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Общее предложение:
$ 94,71M
$ 94,71M$ 94,71M
Оборотное предложение:
$ 93,58M
$ 93,58M$ 93,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M
Исторический максимум:
$ 0,087176
$ 0,087176$ 0,087176
Исторический минимум:
$ 0,00563945
$ 0,00563945$ 0,00563945
Текущая цена:
$ 0,01201876
$ 0,01201876$ 0,01201876

Токеномика Web3 Whales (W3W): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Web3 Whales (W3W) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов W3W, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов W3W.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3W, изучите текущую цену W3W!

Прогноз цены W3W

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.