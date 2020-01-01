Токеномика Web3 Whales (W3W) Откройте для себя ключевую информацию о Web3 Whales (W3W), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Официальный сайт: https://www.web3whales.app Whitepaper: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Купить W3W сейчас!

Токеномика и анализ цен Web3 Whales (W3W) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3 Whales (W3W), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Общее предложение: $ 94,71M $ 94,71M $ 94,71M Оборотное предложение: $ 93,58M $ 93,58M $ 93,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Исторический максимум: $ 0,087176 $ 0,087176 $ 0,087176 Исторический минимум: $ 0,00563945 $ 0,00563945 $ 0,00563945 Текущая цена: $ 0,01201876 $ 0,01201876 $ 0,01201876 Узнайте больше о цене Web3 Whales (W3W)

Токеномика Web3 Whales (W3W): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Web3 Whales (W3W) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов W3W, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов W3W. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3W, изучите текущую цену W3W!

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