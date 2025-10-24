Текущая цена We Love Legs сегодня составляет 0,00008475 USD. Следите за обновлениями цены LEGS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LEGS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена We Love Legs сегодня составляет 0,00008475 USD. Следите за обновлениями цены LEGS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LEGS прямо сейчас на MEXC.

Цена We Love Legs (LEGS)

+2,60%1D
График цены We Love Legs (LEGS) в реальном времени
Информация о ценах We Love Legs (LEGS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,71%

+3,30%

+39,69%

+39,69%

Текущая цена We Love Legs (LEGS) составляет $0,00008475. За последние 24 часа LEGS торговался в диапазоне от $ 0,00007925 до $ 0,00008812, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LEGS за все время составляет $ 0,00076242, а минимальная – $ 0,00005467.

Что касается краткосрочной динамики, LEGS изменился на +0,71% за последний час, на +3,30% за 24 часа и на +39,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация We Love Legs (LEGS)

Текущая рыночная капитализация We Love Legs составляет $ 84,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LEGS составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84,75K.

История цен We Love Legs (LEGS) в USD

За сегодня изменение цены We Love Legs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены We Love Legs на USD составило $ -0,0000195514.
За последние 60 дней изменение цены We Love Legs на USD составило $ -0,0000559978.
За последние 90 дней изменение цены We Love Legs на USD составило $ -0,00038463935221539017.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,30%
30 дней$ -0,0000195514-23,06%
60 дней$ -0,0000559978-66,07%
90 дней$ -0,00038463935221539017-81,94%

Что такое We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

Источник We Love Legs (LEGS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены We Love Legs (USD)

Сколько будет стоить We Love Legs (LEGS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов We Love Legs (LEGS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для We Love Legs.

Проверьте прогноз цены We Love Legs!

LEGS на местную валюту

Токеномика We Love Legs (LEGS)

Понимание токеномики We Love Legs (LEGS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LEGS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о We Love Legs (LEGS)

Сколько стоит We Love Legs (LEGS) на сегодня?
Актуальная цена LEGS в USD – 0,00008475 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LEGS в USD?
Текущая цена LEGS в USD составляет $ 0,00008475. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация We Love Legs?
Рыночная капитализация LEGS составляет $ 84,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LEGS?
Циркулирующее предложение LEGS составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LEGS?
LEGS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00076242 USD.
Какова была минимальная цена LEGS за все время (ATL)?
LEGS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005467 USD.
Каков объем торгов LEGS?
Объем торгов за последние 24 часа для LEGS составляет -- USD.
Вырастет ли LEGS в цене в этом году?
LEGS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LEGS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии We Love Legs (LEGS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.