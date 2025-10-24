Что такое WAVE (WAV)

WaveWorld is the first platform uniting GameFi, DeFi, and AI Smart Trading Solution on Sui and MOVE ecosystems, allowing users to trade in a smart and easy way while maximizing profits facilitated by the AI trading tools. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, WaveWorld enables both Web2 and Web3 users to easily and conveniently access the blockchain ecosystem without the need for additional applications. WaveWorld is the first platform uniting GameFi, DeFi, and AI Smart Trading Solution on Sui and MOVE ecosystems, allowing users to trade in a smart and easy way while maximizing profits facilitated by the AI trading tools. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, WaveWorld enables both Web2 and Web3 users to easily and conveniently access the blockchain ecosystem without the need for additional applications.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник WAVE (WAV) Официальный веб-сайт

Прогноз цены WAVE (USD)

Сколько будет стоить WAVE (WAV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WAVE (WAV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WAVE.

Проверьте прогноз цены WAVE!

WAV на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика WAVE (WAV)

Понимание токеномики WAVE (WAV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WAVE (WAV) Сколько стоит WAVE (WAV) на сегодня? Актуальная цена WAV в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WAV в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WAV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WAVE? Рыночная капитализация WAV составляет $ 81,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WAV? Циркулирующее предложение WAV составляет 295,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WAV? WAV достиг максимальной цены (ATH) в 0,02539264 USD . Какова была минимальная цена WAV за все время (ATL)? WAV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WAV? Объем торгов за последние 24 часа для WAV составляет -- USD . Вырастет ли WAV в цене в этом году? WAV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAV для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии WAVE (WAV)