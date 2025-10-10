Токеномика Wasder (WAS) Откройте для себя ключевую информацию о Wasder (WAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Wasder (WAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wasder (WAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,68K $ 25,68K $ 25,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 597,08M $ 597,08M $ 597,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,01K $ 43,01K $ 43,01K Исторический максимум: $ 0,0615 $ 0,0615 $ 0,0615 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wasder (WAS) Купить WAS сейчас!

Информация о Wasder (WAS) Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more. The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year. Официальный сайт: https://wasder.gg/

Токеномика Wasder (WAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wasder (WAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAS, изучите текущую цену WAS!

