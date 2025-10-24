Что такое VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

Источник VOLT (XVM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены VOLT (USD)

Сколько будет стоить VOLT (XVM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VOLT (XVM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VOLT.

XVM на местную валюту

Токеномика VOLT (XVM)

Понимание токеномики VOLT (XVM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XVM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VOLT (XVM) Сколько стоит VOLT (XVM) на сегодня? Актуальная цена XVM в USD – 0,00243866 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XVM в USD? $ 0,00243866 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XVM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VOLT? Рыночная капитализация XVM составляет $ 2,44M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XVM? Циркулирующее предложение XVM составляет 999,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XVM? XVM достиг максимальной цены (ATH) в 0,078437 USD . Какова была минимальная цена XVM за все время (ATL)? XVM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00145538 USD . Каков объем торгов XVM? Объем торгов за последние 24 часа для XVM составляет -- USD . Вырастет ли XVM в цене в этом году? XVM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VOLT (XVM)