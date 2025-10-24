Текущая цена VOLT сегодня составляет 0,00243866 USD. Следите за обновлениями цены XVM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XVM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VOLT сегодня составляет 0,00243866 USD. Следите за обновлениями цены XVM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XVM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XVM

Информация о цене XVM

Официальный сайт XVM

Токеномика XVM

Прогноз цен XVM

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип VOLT

Цена VOLT (XVM)

Не в листинге

Текущая цена 1 XVM в USD:

$0,00243866
$0,00243866$0,00243866
+36,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VOLT (XVM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:14 (UTC+8)

Информация о ценах VOLT (XVM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00167625
$ 0,00167625$ 0,00167625
Мин 24Ч
$ 0,0024041
$ 0,0024041$ 0,0024041
Макс 24Ч

$ 0,00167625
$ 0,00167625$ 0,00167625

$ 0,0024041
$ 0,0024041$ 0,0024041

$ 0,078437
$ 0,078437$ 0,078437

$ 0,00145538
$ 0,00145538$ 0,00145538

+9,07%

+36,47%

+6,61%

+6,61%

Текущая цена VOLT (XVM) составляет $0,00243866. За последние 24 часа XVM торговался в диапазоне от $ 0,00167625 до $ 0,0024041, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XVM за все время составляет $ 0,078437, а минимальная – $ 0,00145538.

Что касается краткосрочной динамики, XVM изменился на +9,07% за последний час, на +36,47% за 24 часа и на +6,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VOLT (XVM)

$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M

--
----

$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M

999,87M
999,87M 999,87M

999 873 333,978798
999 873 333,978798 999 873 333,978798

Текущая рыночная капитализация VOLT составляет $ 2,44M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XVM составляет 999,87M, а общее предложение – 999873333.978798. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,44M.

История цен VOLT (XVM) в USD

За сегодня изменение цены VOLT на USD составило $ +0,00065175.
За последние 30 дней изменение цены VOLT на USD составило $ -0,0017433236.
За последние 60 дней изменение цены VOLT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VOLT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00065175+36,47%
30 дней$ -0,0017433236-71,48%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VOLT (XVM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VOLT (USD)

Сколько будет стоить VOLT (XVM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VOLT (XVM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VOLT.

Проверьте прогноз цены VOLT!

XVM на местную валюту

Токеномика VOLT (XVM)

Понимание токеномики VOLT (XVM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XVM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VOLT (XVM)

Сколько стоит VOLT (XVM) на сегодня?
Актуальная цена XVM в USD – 0,00243866 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XVM в USD?
Текущая цена XVM в USD составляет $ 0,00243866. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VOLT?
Рыночная капитализация XVM составляет $ 2,44M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XVM?
Циркулирующее предложение XVM составляет 999,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XVM?
XVM достиг максимальной цены (ATH) в 0,078437 USD.
Какова была минимальная цена XVM за все время (ATL)?
XVM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00145538 USD.
Каков объем торгов XVM?
Объем торгов за последние 24 часа для XVM составляет -- USD.
Вырастет ли XVM в цене в этом году?
XVM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VOLT (XVM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.