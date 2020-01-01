Токеномика Violet (VIOLET) Откройте для себя ключевую информацию о Violet (VIOLET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Violet (VIOLET) Violet is a flirty girl with silky violet hair and a confident attitude. Her playful smirk and teasing charm make her impossible to ignore. Fomo's flagship waifu. Официальный сайт: https://violetfromfomo.vip/ Купить VIOLET сейчас!

Токеномика и анализ цен Violet (VIOLET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Violet (VIOLET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,71K $ 11,71K $ 11,71K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,71K $ 11,71K $ 11,71K Исторический максимум: $ 0,00170635 $ 0,00170635 $ 0,00170635 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Violet (VIOLET)

Токеномика Violet (VIOLET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Violet (VIOLET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIOLET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIOLET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIOLET, изучите текущую цену VIOLET!

Прогноз цены VIOLET Хотите узнать, куда может двигаться VIOLET? Наша страница прогноза цены VIOLET объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VIOLET прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!