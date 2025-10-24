Цена Victor (VICTOR)
0,00%
+7,40%
-3,69%
-3,69%
Текущая цена Victor (VICTOR) составляет $0,0000071. За последние 24 часа VICTOR торговался в диапазоне от $ 0,00000661 до $ 0,0000072, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VICTOR за все время составляет $ 0,00014396, а минимальная – $ 0,00000661.
Что касается краткосрочной динамики, VICTOR изменился на 0,00% за последний час, на +7,40% за 24 часа и на -3,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Victor составляет $ 7,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VICTOR составляет 999,49M, а общее предложение – 999490908.627703. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,10K.
За сегодня изменение цены Victor на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Victor на USD составило $ -0,0000018511.
За последние 60 дней изменение цены Victor на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Victor на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+7,40%
|30 дней
|$ -0,0000018511
|-26,07%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Понимание токеномики Victor (VICTOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VICTOR прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.