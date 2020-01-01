Токеномика Vicky (VICKY) Откройте для себя ключевую информацию о Vicky (VICKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vicky (VICKY) Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework Официальный сайт: https://www.vickystar.xyz/ Купить VICKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Vicky (VICKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vicky (VICKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,12K $ 26,12K $ 26,12K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,12K $ 26,12K $ 26,12K Исторический максимум: $ 0,00130998 $ 0,00130998 $ 0,00130998 Исторический минимум: $ 0,0000217 $ 0,0000217 $ 0,0000217 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Vicky (VICKY)

Токеномика Vicky (VICKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vicky (VICKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VICKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VICKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VICKY, изучите текущую цену VICKY!

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