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Цена Vesta Finance (VSTA)

USD

График цены Vesta Finance (VSTA) в реальном времени

$0.060879
$0.060879$0.060879
0.00%(1D)

Цена Vesta Finance (VSTA) сегодня

Текущая цена Vesta Finance (VSTA) сегодня составляет 0.060879 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.37M USD. Цена VSTA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Vesta Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.09 USD
- Изменение цены Vesta Finance в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 22.44M USD

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Ценовые показатели Vesta Finance (VSTA) - USD

За сегодня изменение цены Vesta Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vesta Finance на USD составило $ -0.0391756973.
За последние 60 дней изменение цены Vesta Finance на USD составило $ -0.0382939381.
За последние 90 дней изменение цены Vesta Finance на USD составило $ -0.1328423178329548.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0391756973-64.35%
60 дней$ -0.0382939381-62.90%
90 дней$ -0.1328423178329548-68.57%

Анализ цен Vesta Finance (VSTA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Vesta Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

--

--

-16.65%

Рыночная информация Vesta Finance (VSTA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 18.09
$ 18.09$ 18.09

22.44M
22.44M 22.44M

Что такое Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

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Источник Vesta Finance (VSTA)

Официальный веб-сайт

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VSTA на местную валюту

1 VSTA к AUD
A$0.0974064
1 VSTA к GBP
0.04809441
1 VSTA к EUR
0.05783505
1 VSTA к USD
$0.060879
1 VSTA к MYR
RM0.27273792
1 VSTA к TRY
2.14415838
1 VSTA к JPY
¥9.57200517
1 VSTA к RUB
6.06537477
1 VSTA к INR
5.19967539
1 VSTA к IDR
Rp981.91921737
1 VSTA к PHP
3.57116214
1 VSTA к EGP
￡E.3.09021804
1 VSTA к BRL
R$0.38292891
1 VSTA к CAD
C$0.08766576
1 VSTA к BDT
7.2628647
1 VSTA к NGN
94.09397361
1 VSTA к UAH
2.54839494
1 VSTA к VES
Bs3.104829
1 VSTA к PKR
Rs16.92010047
1 VSTA к KZT
31.49453307
1 VSTA к THB
฿2.07110358
1 VSTA к TWD
NT$1.98891693
1 VSTA к CHF
Fr0.05357352
1 VSTA к HKD
HK$0.47424741
1 VSTA к MAD
.د.م0.61244274