Токеномика Vesta Finance (VSTA)

Токеномика Vesta Finance (VSTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Vesta Finance (VSTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

Официальный сайт:
https://vestafinance.xyz/

Токеномика и анализ цен Vesta Finance (VSTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vesta Finance (VSTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 660,93K
$ 660,93K$ 660,93K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 22,44M
$ 22,44M$ 22,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,94M
$ 2,94M$ 2,94M
Исторический максимум:
$ 6,47
$ 6,47$ 6,47
Исторический минимум:
$ 0,01823604
$ 0,01823604$ 0,01823604
Текущая цена:
$ 0,02944992
$ 0,02944992$ 0,02944992

Токеномика Vesta Finance (VSTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vesta Finance (VSTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VSTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VSTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSTA, изучите текущую цену VSTA!

Прогноз цены VSTA

Хотите узнать, куда может двигаться VSTA? Наша страница прогноза цены VSTA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.