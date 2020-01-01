Токеномика Vesta Finance (VSTA) Откройте для себя ключевую информацию о Vesta Finance (VSTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vesta Finance (VSTA) Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin. Официальный сайт: https://vestafinance.xyz/ Купить VSTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Vesta Finance (VSTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vesta Finance (VSTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 660,93K $ 660,93K $ 660,93K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 22,44M $ 22,44M $ 22,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 6,47 $ 6,47 $ 6,47 Исторический минимум: $ 0,01823604 $ 0,01823604 $ 0,01823604 Текущая цена: $ 0,02944992 $ 0,02944992 $ 0,02944992 Узнайте больше о цене Vesta Finance (VSTA)

Токеномика Vesta Finance (VSTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vesta Finance (VSTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VSTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VSTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSTA, изучите текущую цену VSTA!

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