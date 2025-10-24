Текущая цена VALA CAPITAL MARKETS сегодня составляет 0,00010508 USD. Следите за обновлениями цены VCM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VCM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VALA CAPITAL MARKETS сегодня составляет 0,00010508 USD. Следите за обновлениями цены VCM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VCM прямо сейчас на MEXC.

$0,00010454
-9,10%1D
График цены VALA CAPITAL MARKETS (VCM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:10:17 (UTC+8)

Информация о ценах VALA CAPITAL MARKETS (VCM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00009882
Мин 24Ч
$ 0,0001152
Макс 24Ч

$ 0,00009882
$ 0,0001152
$ 0,00055171
$ 0,00004721
+1,25%

-8,71%

-16,11%

-16,11%

Текущая цена VALA CAPITAL MARKETS (VCM) составляет $0,00010508. За последние 24 часа VCM торговался в диапазоне от $ 0,00009882 до $ 0,0001152, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VCM за все время составляет $ 0,00055171, а минимальная – $ 0,00004721.

Что касается краткосрочной динамики, VCM изменился на +1,25% за последний час, на -8,71% за 24 часа и на -16,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

$ 837,27K
--
$ 837,27K
8,00B
7 999 820 164,780693
Текущая рыночная капитализация VALA CAPITAL MARKETS составляет $ 837,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VCM составляет 8,00B, а общее предложение – 7999820164.780693. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 837,27K.

История цен VALA CAPITAL MARKETS (VCM) в USD

За сегодня изменение цены VALA CAPITAL MARKETS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VALA CAPITAL MARKETS на USD составило $ -0,0000825258.
За последние 60 дней изменение цены VALA CAPITAL MARKETS на USD составило $ -0,0000238421.
За последние 90 дней изменение цены VALA CAPITAL MARKETS на USD составило $ -0,00002614576969357014.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,71%
30 дней$ -0,0000825258-78,53%
60 дней$ -0,0000238421-22,68%
90 дней$ -0,00002614576969357014-19,92%

Что такое VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Harness freedom, rally your community, and leave a legacy—$VCM by VALA is rewriting what social can be

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VALA CAPITAL MARKETS (USD)

Сколько будет стоить VALA CAPITAL MARKETS (VCM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VALA CAPITAL MARKETS (VCM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VALA CAPITAL MARKETS.

Проверьте прогноз цены VALA CAPITAL MARKETS!

VCM на местную валюту

Токеномика VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Понимание токеномики VALA CAPITAL MARKETS (VCM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VCM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Сколько стоит VALA CAPITAL MARKETS (VCM) на сегодня?
Актуальная цена VCM в USD – 0,00010508 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VCM в USD?
Текущая цена VCM в USD составляет $ 0,00010508. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VALA CAPITAL MARKETS?
Рыночная капитализация VCM составляет $ 837,27K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VCM?
Циркулирующее предложение VCM составляет 8,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VCM?
VCM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00055171 USD.
Какова была минимальная цена VCM за все время (ATL)?
VCM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004721 USD.
Каков объем торгов VCM?
Объем торгов за последние 24 часа для VCM составляет -- USD.
Вырастет ли VCM в цене в этом году?
VCM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VCM для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

