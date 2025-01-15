Цена USAcoin (USACOIN)
Текущая цена USAcoin (USACOIN) сегодня составляет 0.03189896 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 669.88K USD. Цена USACOIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка USAcoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 119.60K USD
- Изменение цены USAcoin в течение дня составляет +0.75%
- Оборотное предложение составляет 21.00M USD
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За сегодня изменение цены USAcoin на USD составило $ +0.00023836.
За последние 30 дней изменение цены USAcoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены USAcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены USAcoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00023836
|+0.75%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен USAcoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.26%
+0.75%
+4.41%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Introducing USAcoin ($USACOIN): The Ultimate Ethereum Memecoin! What if the U.S. didn’t need a Bitcoin strategic reserve? Enter USAcoin ($USACOIN)—a revolutionary Ethereum-based memecoin with big ambitions. Like Bitcoin, USAcoin boasts a capped supply of 21 million tokens, but that’s where the similarities end. Built with an upgraded blockchain, USAcoin isn’t just another token. It’s designed to be fast, scalable, and actually viable for payments—bridging the gap between fun and functionality. Whether you're holding for the memes or betting on its payment utility, USAcoin has something for everyone. Let’s rewrite the future of decentralized finance and show the world what America can do. Together, to the moon and beyond! Hold strong. Believe in USAcoin. USAcoin | Ethereum Memecoin | Crypto Revolution
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