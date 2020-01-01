Токеномика Upsorber (UP)

Токеномика Upsorber (UP)

Откройте для себя ключевую информацию о Upsorber (UP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Upsorber (UP)

upsorber aims to be a better store of value through improved game-theory. It allows holders to upsorb (stake) value. In contrast to normal staking, the amount of staking rewards that are paid out is correlated to a function of time that grows super-linearly with the stake length. This means that the protocol incentives holding the token longterm and delaying gratification.

Официальный сайт:
https://upsorber.com

Токеномика и анализ цен Upsorber (UP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Upsorber (UP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,69K
$ 8,69K$ 8,69K
Общее предложение:
$ 2,57T
$ 2,57T$ 2,57T
Оборотное предложение:
$ 1,79T
$ 1,79T$ 1,79T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,45K
$ 12,45K$ 12,45K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Upsorber (UP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Upsorber (UP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UP, изучите текущую цену UP!

Прогноз цены UP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.