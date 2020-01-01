Токеномика DeLorean (DMC)
Информация о DeLorean (DMC)
DeLorean Labs – официальное подразделение Web3 культовой DeLorean Motor Company (DMC), которое уделяет особое внимание инновационным технологиям и всему цифровому, объединяя культовое прошлое и безграничное будущее. DeLorean продолжает свою традицию инноваций, представляя первый в мире токенизированный электромобиль, использующий протокол DeLorean – первую в индустрии ончейн-систему бронирования, торговли и аналитики автомобилей. Этот протокол разработан, чтобы предоставить потребителям бесшовную и прозрачную экосистему, в которой автомобили можно покупать, продавать, аутентифицировать и отслеживать в цифровом формате, как никогда раньше. DeLorean предоставит индустрии проверенное и неизменяемое подтверждение владения автомобилем, данных о его обслуживании и использовании, а также статистику по вождению. Возможность отслеживать аналитику производительности автомобиля с непревзойденной точностью и надежностью. В основе экосистемы DeLorean лежит $DMC, токен, который сочетает в себе культурную значимость, полезность и поддержку культового бренда Web2.
Токеномика и анализ цен DeLorean (DMC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeLorean (DMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика DeLorean (DMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DeLorean (DMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DMC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DMC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMC, изучите текущую цену DMC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DMC = 0,00938 USD