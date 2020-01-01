Токеномика DeLorean (DMC) Откройте для себя ключевую информацию о DeLorean (DMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeLorean (DMC) DeLorean Labs – официальное подразделение Web3 культовой DeLorean Motor Company (DMC), которое уделяет особое внимание инновационным технологиям и всему цифровому, объединяя культовое прошлое и безграничное будущее. DeLorean продолжает свою традицию инноваций, представляя первый в мире токенизированный электромобиль, использующий протокол DeLorean – первую в индустрии ончейн-систему бронирования, торговли и аналитики автомобилей. Этот протокол разработан, чтобы предоставить потребителям бесшовную и прозрачную экосистему, в которой автомобили можно покупать, продавать, аутентифицировать и отслеживать в цифровом формате, как никогда раньше. DeLorean предоставит индустрии проверенное и неизменяемое подтверждение владения автомобилем, данных о его обслуживании и использовании, а также статистику по вождению. Возможность отслеживать аналитику производительности автомобиля с непревзойденной точностью и надежностью. В основе экосистемы DeLorean лежит $DMC, токен, который сочетает в себе культурную значимость, полезность и поддержку культового бренда Web2. Официальный сайт: https://deloreanlabs.com Whitepaper: https://ws.onehub.com/workspaces/1461378/files/2657706474 Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC Купить DMC сейчас!

Токеномика и анализ цен DeLorean (DMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeLorean (DMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02485 $ 0,02485 $ 0,02485 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00938 $ 0,00938 $ 0,00938 Узнайте больше о цене DeLorean (DMC)

Токеномика DeLorean (DMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeLorean (DMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMC, изучите текущую цену DMC!

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