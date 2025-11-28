Что такое NOM

Токеномика Nomina (NOM) Откройте для себя ключевую информацию о Nomina (NOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nomina (NOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nomina (NOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,83M $ 34,83M $ 34,83M Общее предложение: $ 7,50B $ 7,50B $ 7,50B Оборотное предложение: $ 2,90B $ 2,90B $ 2,90B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,08M $ 90,08M $ 90,08M Исторический максимум: $ 0,05699 $ 0,05699 $ 0,05699 Исторический минимум: $ 0,006899363039322475 $ 0,006899363039322475 $ 0,006899363039322475 Текущая цена: $ 0,01201 $ 0,01201 $ 0,01201 Узнайте больше о цене Nomina (NOM) Купить NOM сейчас!

Информация о Nomina (NOM) Nomina — это первая единая торговая платформа для бессрочных фьючерсов на DEX. Наш торговый терминал позволяет пользователям опережать рынок с помощью готовых продвинутых стратегий — всё в одном месте. Nomina — это первая единая торговая платформа для бессрочных фьючерсов на DEX. Наш торговый терминал позволяет пользователям опережать рынок с помощью готовых продвинутых стратегий — всё в одном месте. Официальный сайт: https://www.nomina.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6e6F6d696e61decd6605bD4a57836c5DB6923340

Токеномика Nomina (NOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nomina (NOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOM, изучите текущую цену NOM!

Как купить NOM Заинтересованы в добавлении Nomina (NOM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NOM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NOM на MEXC прямо сейчас! История цены Nomina (NOM) Анализ истории цены NOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NOM прямо сейчас! Прогноз цены NOM Хотите узнать, куда может двигаться NOM? Наша страница прогноза цены NOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NOM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!