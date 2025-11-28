Токеномика Nomina (NOM)

Токеномика Nomina (NOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Nomina (NOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:43:11 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Nomina (NOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nomina (NOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,83M
$ 34,83M
Общее предложение:
$ 7,50B
$ 7,50B
Оборотное предложение:
$ 2,90B
$ 2,90B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 90,08M
$ 90,08M
Исторический максимум:
$ 0,05699
$ 0,05699
Исторический минимум:
$ 0,006899363039322475
$ 0,006899363039322475
Текущая цена:
$ 0,01201
$ 0,01201

Информация о Nomina (NOM)

Nomina — это первая единая торговая платформа для бессрочных фьючерсов на DEX. Наш торговый терминал позволяет пользователям опережать рынок с помощью готовых продвинутых стратегий — всё в одном месте.

Официальный сайт:
https://www.nomina.io
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6e6F6d696e61decd6605bD4a57836c5DB6923340

Токеномика Nomina (NOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nomina (NOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOM, изучите текущую цену NOM!

История цены Nomina (NOM)

Анализ истории цены NOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NOM

Хотите узнать, куда может двигаться NOM? Наша страница прогноза цены NOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

