Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Сколько будет стоить Triceps (TRIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Triceps (TRIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Triceps.

TRIX на местную валюту

Токеномика Triceps (TRIX)

Понимание токеномики Triceps (TRIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Triceps (TRIX) Сколько стоит Triceps (TRIX) на сегодня? Актуальная цена TRIX в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRIX в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Triceps? Рыночная капитализация TRIX составляет $ 50,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRIX? Циркулирующее предложение TRIX составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRIX? TRIX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена TRIX за все время (ATL)? TRIX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TRIX? Объем торгов за последние 24 часа для TRIX составляет -- USD . Вырастет ли TRIX в цене в этом году? TRIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRIX для более подробного анализа.

