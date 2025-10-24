Что такое Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings. Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term. Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading. TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings. Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term. Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Trench Digger (TRENCH) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Trench Digger (USD)

Сколько будет стоить Trench Digger (TRENCH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trench Digger (TRENCH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trench Digger.

Проверьте прогноз цены Trench Digger!

TRENCH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Trench Digger (TRENCH)

Понимание токеномики Trench Digger (TRENCH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRENCH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trench Digger (TRENCH) Сколько стоит Trench Digger (TRENCH) на сегодня? Актуальная цена TRENCH в USD – 0,04819473 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRENCH в USD? $ 0,04819473 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRENCH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Trench Digger? Рыночная капитализация TRENCH составляет $ 48,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRENCH? Циркулирующее предложение TRENCH составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRENCH? TRENCH достиг максимальной цены (ATH) в 0,524208 USD . Какова была минимальная цена TRENCH за все время (ATL)? TRENCH достиг минимальной цены (ATL) в 0,03046267 USD . Каков объем торгов TRENCH? Объем торгов за последние 24 часа для TRENCH составляет -- USD . Вырастет ли TRENCH в цене в этом году? TRENCH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRENCH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Trench Digger (TRENCH)