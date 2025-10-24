Текущая цена Trench Digger сегодня составляет 0,04819473 USD. Следите за обновлениями цены TRENCH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRENCH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Trench Digger сегодня составляет 0,04819473 USD. Следите за обновлениями цены TRENCH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRENCH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TRENCH

Информация о цене TRENCH

Официальный сайт TRENCH

Токеномика TRENCH

Прогноз цен TRENCH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Trench Digger

Цена Trench Digger (TRENCH)

Не в листинге

Текущая цена 1 TRENCH в USD:

$0,04825026
$0,04825026$0,04825026
+3,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Trench Digger (TRENCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:31 (UTC+8)

Информация о ценах Trench Digger (TRENCH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04434986
$ 0,04434986$ 0,04434986
Мин 24Ч
$ 0,04897026
$ 0,04897026$ 0,04897026
Макс 24Ч

$ 0,04434986
$ 0,04434986$ 0,04434986

$ 0,04897026
$ 0,04897026$ 0,04897026

$ 0,524208
$ 0,524208$ 0,524208

$ 0,03046267
$ 0,03046267$ 0,03046267

-0,11%

+3,19%

+30,65%

+30,65%

Текущая цена Trench Digger (TRENCH) составляет $0,04819473. За последние 24 часа TRENCH торговался в диапазоне от $ 0,04434986 до $ 0,04897026, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRENCH за все время составляет $ 0,524208, а минимальная – $ 0,03046267.

Что касается краткосрочной динамики, TRENCH изменился на -0,11% за последний час, на +3,19% за 24 часа и на +30,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Trench Digger (TRENCH)

$ 48,25K
$ 48,25K$ 48,25K

--
----

$ 48,25K
$ 48,25K$ 48,25K

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Trench Digger составляет $ 48,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRENCH составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,25K.

История цен Trench Digger (TRENCH) в USD

За сегодня изменение цены Trench Digger на USD составило $ +0,00148995.
За последние 30 дней изменение цены Trench Digger на USD составило $ -0,0076564413.
За последние 60 дней изменение цены Trench Digger на USD составило $ -0,0407558975.
За последние 90 дней изменение цены Trench Digger на USD составило $ -0,17192885534296395.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00148995+3,19%
30 дней$ -0,0076564413-15,88%
60 дней$ -0,0407558975-84,56%
90 дней$ -0,17192885534296395-78,10%

Что такое Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Trench Digger (TRENCH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Trench Digger (USD)

Сколько будет стоить Trench Digger (TRENCH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trench Digger (TRENCH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trench Digger.

Проверьте прогноз цены Trench Digger!

TRENCH на местную валюту

Токеномика Trench Digger (TRENCH)

Понимание токеномики Trench Digger (TRENCH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRENCH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trench Digger (TRENCH)

Сколько стоит Trench Digger (TRENCH) на сегодня?
Актуальная цена TRENCH в USD – 0,04819473 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRENCH в USD?
Текущая цена TRENCH в USD составляет $ 0,04819473. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Trench Digger?
Рыночная капитализация TRENCH составляет $ 48,25K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRENCH?
Циркулирующее предложение TRENCH составляет 1,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRENCH?
TRENCH достиг максимальной цены (ATH) в 0,524208 USD.
Какова была минимальная цена TRENCH за все время (ATL)?
TRENCH достиг минимальной цены (ATL) в 0,03046267 USD.
Каков объем торгов TRENCH?
Объем торгов за последние 24 часа для TRENCH составляет -- USD.
Вырастет ли TRENCH в цене в этом году?
TRENCH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRENCH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trench Digger (TRENCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.