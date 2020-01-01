Токеномика Tortuga Staked Aptos (TAPT) Откройте для себя ключевую информацию о Tortuga Staked Aptos (TAPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tortuga Staked Aptos (TAPT) Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Официальный сайт: https://tortuga.finance/ Купить TAPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Tortuga Staked Aptos (TAPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tortuga Staked Aptos (TAPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Общее предложение: $ 256,46K $ 256,46K $ 256,46K Оборотное предложение: $ 256,46K $ 256,46K $ 256,46K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Исторический максимум: $ 24,83 $ 24,83 $ 24,83 Исторический минимум: $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69 Текущая цена: $ 5,55 $ 5,55 $ 5,55 Узнайте больше о цене Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Токеномика Tortuga Staked Aptos (TAPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tortuga Staked Aptos (TAPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAPT, изучите текущую цену TAPT!

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