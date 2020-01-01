Токеномика The1 (THE1)

Токеномика The1 (THE1)

Откройте для себя ключевую информацию о The1 (THE1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The1 (THE1)

THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations.

Официальный сайт:
https://the1.life/

Токеномика и анализ цен The1 (THE1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The1 (THE1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 194,42K
$ 194,42K$ 194,42K
Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 194,42K
$ 194,42K$ 194,42K
Исторический максимум:
$ 0,02333516
$ 0,02333516$ 0,02333516
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00019541
$ 0,00019541$ 0,00019541

Токеномика The1 (THE1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The1 (THE1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THE1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THE1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THE1, изучите текущую цену THE1!

Прогноз цены THE1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.