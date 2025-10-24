Текущая цена The Singularity сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SINGULARITY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SINGULARITY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Singularity сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SINGULARITY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SINGULARITY прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-24 06:03:12 (UTC+8)

Информация о ценах The Singularity (SINGULARITY) (USD)

Текущая цена The Singularity (SINGULARITY) составляет --. За последние 24 часа SINGULARITY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SINGULARITY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SINGULARITY изменился на +0,79% за последний час, на +0,16% за 24 часа и на -41,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Singularity (SINGULARITY)

Текущая рыночная капитализация The Singularity составляет $ 6,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SINGULARITY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,07K.

История цен The Singularity (SINGULARITY) в USD

За сегодня изменение цены The Singularity на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Singularity на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Singularity на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Singularity на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,16%
30 дней$ 0-41,61%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое The Singularity (SINGULARITY)

The Singularity is a visionary project built around the story of ION, a humanoid AI robot who journeys through the quiet ruins of human civilization, guided by a glowing blue butterfly. The project blends narrative, art, and blockchain utility to explore the balance between artificial intelligence and the natural world, symbolizing harmony at the edge of technological singularity. The token serves as the foundation of this ecosystem, enabling community participation, creative expression, and future expansion into interactive experiences. Beyond its story-driven identity, the project aims to create a meaningful digital space where holders gain access to unique content, governance opportunities, and cross-platform collaborations that highlight the synergy of technology and nature. This is more than just a token; it is a gateway to an evolving narrative-driven universe with long-term growth potential.

Прогноз цены The Singularity (USD)

Сколько будет стоить The Singularity (SINGULARITY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Singularity (SINGULARITY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Singularity.

Токеномика The Singularity (SINGULARITY)

Понимание токеномики The Singularity (SINGULARITY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SINGULARITY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Singularity (SINGULARITY)

Сколько стоит The Singularity (SINGULARITY) на сегодня?
Актуальная цена SINGULARITY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SINGULARITY в USD?
Текущая цена SINGULARITY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Singularity?
Рыночная капитализация SINGULARITY составляет $ 6,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SINGULARITY?
Циркулирующее предложение SINGULARITY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SINGULARITY?
SINGULARITY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SINGULARITY за все время (ATL)?
SINGULARITY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SINGULARITY?
Объем торгов за последние 24 часа для SINGULARITY составляет -- USD.
Вырастет ли SINGULARITY в цене в этом году?
SINGULARITY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SINGULARITY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:03:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Singularity (SINGULARITY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.