Цена The Meerkat Meme (MEERKAT)
+0,54%
-3,03%
+28,26%
+28,26%
Текущая цена The Meerkat Meme (MEERKAT) составляет --. За последние 24 часа MEERKAT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEERKAT за все время составляет $ 0,00208666, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, MEERKAT изменился на +0,54% за последний час, на -3,03% за 24 часа и на +28,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация The Meerkat Meme составляет $ 34,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEERKAT составляет 999,48M, а общее предложение – 999482631.15692. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,51K.
За сегодня изменение цены The Meerkat Meme на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Meerkat Meme на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Meerkat Meme на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Meerkat Meme на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3,03%
|30 дней
|$ 0
|-9,15%
|60 дней
|$ 0
|-20,49%
|90 дней
|$ 0
|--
The Meerkat Meme
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить The Meerkat Meme (MEERKAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Meerkat Meme (MEERKAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Meerkat Meme.
Проверьте прогноз цены The Meerkat Meme!
Понимание токеномики The Meerkat Meme (MEERKAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEERKAT прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-04 13:39:16
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
|10-04 11:26:38
|Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
|10-03 10:20:00
|Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
|10-03 05:17:00
|Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
|10-01 14:11:00
|Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
|09-30 18:14:00
|Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.