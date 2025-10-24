Текущая цена The Last Job сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Last Job сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUIT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о QUIT

Информация о цене QUIT

Официальный сайт QUIT

Токеномика QUIT

Прогноз цен QUIT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип The Last Job

Цена The Last Job (QUIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 QUIT в USD:

$0,00039243
$0,00039243$0,00039243
+7,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The Last Job (QUIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:32:22 (UTC+8)

Информация о ценах The Last Job (QUIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+11,54%

+7,57%

+42,19%

+42,19%

Текущая цена The Last Job (QUIT) составляет --. За последние 24 часа QUIT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QUIT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, QUIT изменился на +11,54% за последний час, на +7,57% за 24 часа и на +42,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Last Job (QUIT)

$ 388,46K
$ 388,46K$ 388,46K

--
----

$ 388,46K
$ 388,46K$ 388,46K

989,88M
989,88M 989,88M

989 881 290,731671
989 881 290,731671 989 881 290,731671

Текущая рыночная капитализация The Last Job составляет $ 388,46K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QUIT составляет 989,88M, а общее предложение – 989881290.731671. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 388,46K.

История цен The Last Job (QUIT) в USD

За сегодня изменение цены The Last Job на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Last Job на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Last Job на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Last Job на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,57%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The Last Job (QUIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Last Job (USD)

Сколько будет стоить The Last Job (QUIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Last Job (QUIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Last Job.

Проверьте прогноз цены The Last Job!

QUIT на местную валюту

Токеномика The Last Job (QUIT)

Понимание токеномики The Last Job (QUIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QUIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Last Job (QUIT)

Сколько стоит The Last Job (QUIT) на сегодня?
Актуальная цена QUIT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QUIT в USD?
Текущая цена QUIT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Last Job?
Рыночная капитализация QUIT составляет $ 388,46K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QUIT?
Циркулирующее предложение QUIT составляет 989,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QUIT?
QUIT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена QUIT за все время (ATL)?
QUIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов QUIT?
Объем торгов за последние 24 часа для QUIT составляет -- USD.
Вырастет ли QUIT в цене в этом году?
QUIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QUIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:32:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Last Job (QUIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.