Что такое Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu. Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Teddy the Tile Doge (TEDDY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Teddy the Tile Doge (USD)

Сколько будет стоить Teddy the Tile Doge (TEDDY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Teddy the Tile Doge (TEDDY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Teddy the Tile Doge.

Проверьте прогноз цены Teddy the Tile Doge!

TEDDY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Понимание токеномики Teddy the Tile Doge (TEDDY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TEDDY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Teddy the Tile Doge (TEDDY) Сколько стоит Teddy the Tile Doge (TEDDY) на сегодня? Актуальная цена TEDDY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TEDDY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TEDDY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Teddy the Tile Doge? Рыночная капитализация TEDDY составляет $ 29,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TEDDY? Циркулирующее предложение TEDDY составляет 929,60T USD . Какова была максимальная цена (ATH) TEDDY? TEDDY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена TEDDY за все время (ATL)? TEDDY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TEDDY? Объем торгов за последние 24 часа для TEDDY составляет -- USD . Вырастет ли TEDDY в цене в этом году? TEDDY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TEDDY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Teddy the Tile Doge (TEDDY)