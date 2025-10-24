Цена Teddy the Tile Doge (TEDDY)
+0,26%
+6,68%
-8,54%
-8,54%
Текущая цена Teddy the Tile Doge (TEDDY) составляет --. За последние 24 часа TEDDY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TEDDY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, TEDDY изменился на +0,26% за последний час, на +6,68% за 24 часа и на -8,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Teddy the Tile Doge составляет $ 29,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TEDDY составляет 929,60T, а общее предложение – 929598213267094.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,50K.
За сегодня изменение цены Teddy the Tile Doge на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Teddy the Tile Doge на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Teddy the Tile Doge на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Teddy the Tile Doge на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+6,68%
|30 дней
|$ 0
|+5,68%
|60 дней
|$ 0
|-37,92%
|90 дней
|$ 0
|--
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
