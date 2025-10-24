Цена Tapestry AI (TAPS)
+0,76%
+2,79%
-7,79%
-7,79%
Текущая цена Tapestry AI (TAPS) составляет --. За последние 24 часа TAPS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TAPS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, TAPS изменился на +0,76% за последний час, на +2,79% за 24 часа и на -7,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Tapestry AI составляет $ 40,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TAPS составляет 502,55M, а общее предложение – 999982081.29291. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,89K.
За сегодня изменение цены Tapestry AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Tapestry AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Tapestry AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Tapestry AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,79%
|30 дней
|$ 0
|-35,00%
|60 дней
|$ 0
|-73,81%
|90 дней
|$ 0
|--
SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."
He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.
With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.
Понимание токеномики Tapestry AI (TAPS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAPS прямо сейчас!
