Токеномика Surfing Coco (COCO) Откройте для себя ключевую информацию о Surfing Coco (COCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Surfing Coco (COCO) On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Официальный сайт: https://cococoin.wtf Купить COCO сейчас!

Токеномика и анализ цен Surfing Coco (COCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Surfing Coco (COCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,20K $ 8,20K $ 8,20K Общее предложение: $ 791,87M $ 791,87M $ 791,87M Оборотное предложение: $ 791,87M $ 791,87M $ 791,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,20K $ 8,20K $ 8,20K Исторический максимум: $ 0,00105063 $ 0,00105063 $ 0,00105063 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Surfing Coco (COCO)

Токеномика Surfing Coco (COCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Surfing Coco (COCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCO, изучите текущую цену COCO!

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