Цена Surfing Coco (COCO)
Текущая цена Surfing Coco (COCO) сегодня составляет 0,00001251 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9,91K USD. Цена COCO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Surfing Coco:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Surfing Coco в течение дня составляет -5,20%
- Оборотное предложение составляет 791,87M USD
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За сегодня изменение цены Surfing Coco на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Surfing Coco на USD составило $ -0,0000011934.
За последние 60 дней изменение цены Surfing Coco на USD составило $ +0,0000007937.
За последние 90 дней изменение цены Surfing Coco на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5,20%
|30 дней
|$ -0,0000011934
|-9,54%
|60 дней
|$ +0,0000007937
|+6,34%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Surfing Coco: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,50%
-5,20%
-14,89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
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