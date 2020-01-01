Токеномика SUI TRUMP (SUITRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о SUI TRUMP (SUITRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUI TRUMP (SUITRUMP) SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Официальный сайт: https://sui-trump.com/ Whitepaper: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Купить SUITRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен SUI TRUMP (SUITRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI TRUMP (SUITRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 320,12K $ 320,12K $ 320,12K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 320,12K $ 320,12K $ 320,12K Исторический максимум: $ 0,00143351 $ 0,00143351 $ 0,00143351 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SUI TRUMP (SUITRUMP)

Токеномика SUI TRUMP (SUITRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUI TRUMP (SUITRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUITRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUITRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUITRUMP, изучите текущую цену SUITRUMP!

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