Текущая цена SUI Desci Agents сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DESCI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DESCI прямо сейчас на MEXC.

Цена SUI Desci Agents (DESCI)

Текущая цена 1 DESCI в USD:

$0,00010202
$0,00010202$0,00010202
+5,10%1D
График цены SUI Desci Agents (DESCI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:29:54 (UTC+8)

Информация о ценах SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02488851
$ 0,02488851$ 0,02488851

$ 0
$ 0$ 0

+9,68%

+1,02%

+8,49%

+8,49%

Текущая цена SUI Desci Agents (DESCI) составляет --. За последние 24 часа DESCI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DESCI за все время составляет $ 0,02488851, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DESCI изменился на +9,68% за последний час, на +1,02% за 24 часа и на +8,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SUI Desci Agents (DESCI)

$ 63,65K
$ 63,65K$ 63,65K

--
----

$ 102,02K
$ 102,02K$ 102,02K

623,85M
623,85M 623,85M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SUI Desci Agents составляет $ 63,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DESCI составляет 623,85M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102,02K.

История цен SUI Desci Agents (DESCI) в USD

За сегодня изменение цены SUI Desci Agents на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SUI Desci Agents на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SUI Desci Agents на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SUI Desci Agents на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,02%
30 дней$ 0-7,23%
60 дней$ 0-63,43%
90 дней$ 0--

Что такое SUI Desci Agents (DESCI)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник SUI Desci Agents (DESCI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SUI Desci Agents (USD)

Сколько будет стоить SUI Desci Agents (DESCI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SUI Desci Agents (DESCI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SUI Desci Agents.

Проверьте прогноз цены SUI Desci Agents!

DESCI на местную валюту

Токеномика SUI Desci Agents (DESCI)

Понимание токеномики SUI Desci Agents (DESCI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DESCI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SUI Desci Agents (DESCI)

Сколько стоит SUI Desci Agents (DESCI) на сегодня?
Актуальная цена DESCI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DESCI в USD?
Текущая цена DESCI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SUI Desci Agents?
Рыночная капитализация DESCI составляет $ 63,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DESCI?
Циркулирующее предложение DESCI составляет 623,85M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DESCI?
DESCI достиг максимальной цены (ATH) в 0,02488851 USD.
Какова была минимальная цена DESCI за все время (ATL)?
DESCI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DESCI?
Объем торгов за последние 24 часа для DESCI составляет -- USD.
Вырастет ли DESCI в цене в этом году?
DESCI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESCI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии SUI Desci Agents (DESCI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

