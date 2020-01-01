Токеномика Stink Coin (STINKCOIN)

Токеномика Stink Coin (STINKCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Stink Coin (STINKCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Stink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

Официальный сайт:
https://www.stinkcoin.dev

Токеномика и анализ цен Stink Coin (STINKCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stink Coin (STINKCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,49K
$ 17,49K$ 17,49K
Общее предложение:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
Оборотное предложение:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,49K
$ 17,49K$ 17,49K
Исторический максимум:
$ 0,0068694
$ 0,0068694$ 0,0068694
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Stink Coin (STINKCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stink Coin (STINKCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STINKCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STINKCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STINKCOIN, изучите текущую цену STINKCOIN!

Прогноз цены STINKCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.