Текущая цена Staked UTY сегодня составляет 1,033 USD. Следите за обновлениями цены YUTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YUTY прямо сейчас на MEXC.

Цена Staked UTY (YUTY)

Не в листинге

Текущая цена 1 YUTY в USD:

$1,033
+0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Staked UTY (YUTY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:04:23 (UTC+8)

Информация о ценах Staked UTY (YUTY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,032
Мин 24Ч
$ 1,033
Макс 24Ч

$ 1,032
$ 1,033
$ 1,038
$ 1,005
--

+0,10%

-0,12%

-0,12%

Текущая цена Staked UTY (YUTY) составляет $1,033. За последние 24 часа YUTY торговался в диапазоне от $ 1,032 до $ 1,033, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YUTY за все время составляет $ 1,038, а минимальная – $ 1,005.

Что касается краткосрочной динамики, YUTY изменился на -- за последний час, на +0,10% за 24 часа и на -0,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Staked UTY (YUTY)

$ 21,78M
--
$ 21,78M
21,09M
21 090 576,34067693
Текущая рыночная капитализация Staked UTY составляет $ 21,78M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YUTY составляет 21,09M, а общее предложение – 21090576.34067693. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,78M.

История цен Staked UTY (YUTY) в USD

За сегодня изменение цены Staked UTY на USD составило $ +0,00107467.
За последние 30 дней изменение цены Staked UTY на USD составило $ +0,0069608705.
За последние 60 дней изменение цены Staked UTY на USD составило $ +0,0153237286.
За последние 90 дней изменение цены Staked UTY на USD составило $ +0,026933420389258.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00107467+0,10%
30 дней$ +0,0069608705+0,67%
60 дней$ +0,0153237286+1,48%
90 дней$ +0,026933420389258+2,68%

Что такое Staked UTY (YUTY)

Источник Staked UTY (YUTY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Staked UTY (USD)

Сколько будет стоить Staked UTY (YUTY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Staked UTY (YUTY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Staked UTY.

Проверьте прогноз цены Staked UTY!

YUTY на местную валюту

Токеномика Staked UTY (YUTY)

Понимание токеномики Staked UTY (YUTY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YUTY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked UTY (YUTY)

Сколько стоит Staked UTY (YUTY) на сегодня?
Актуальная цена YUTY в USD – 1,033 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YUTY в USD?
Текущая цена YUTY в USD составляет $ 1,033. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Staked UTY?
Рыночная капитализация YUTY составляет $ 21,78M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YUTY?
Циркулирующее предложение YUTY составляет 21,09M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YUTY?
YUTY достиг максимальной цены (ATH) в 1,038 USD.
Какова была минимальная цена YUTY за все время (ATL)?
YUTY достиг минимальной цены (ATL) в 1,005 USD.
Каков объем торгов YUTY?
Объем торгов за последние 24 часа для YUTY составляет -- USD.
Вырастет ли YUTY в цене в этом году?
YUTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YUTY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Staked UTY (YUTY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

