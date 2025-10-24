Текущая цена SPY AI AGENT by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SPYAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SPY AI AGENT by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SPYAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPYAI прямо сейчас на MEXC.

Цена SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 SPYAI в USD:

--
----
+0.20%1D
mexc
USD
График цены SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:28:51 (UTC+8)

Информация о ценах SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.27%

-10.06%

-10.06%

Текущая цена SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) составляет --. За последние 24 часа SPYAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPYAI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SPYAI изменился на -- за последний час, на +0.27% за 24 часа и на -10.06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

--
----

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация SPY AI AGENT by Virtuals составляет $ 44.69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPYAI составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 44.69K.

История цен SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) в USD

За сегодня изменение цены SPY AI AGENT by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SPY AI AGENT by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SPY AI AGENT by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SPY AI AGENT by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.27%
30 дней$ 0-44.83%
60 дней$ 0-37.62%
90 дней$ 0--

Что такое SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SPY AI AGENT by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SPY AI AGENT by Virtuals.

Проверьте прогноз цены SPY AI AGENT by Virtuals!

SPYAI на местную валюту

Токеномика SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Понимание токеномики SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPYAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Сколько стоит SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) на сегодня?
Актуальная цена SPYAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPYAI в USD?
Текущая цена SPYAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SPY AI AGENT by Virtuals?
Рыночная капитализация SPYAI составляет $ 44.69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPYAI?
Циркулирующее предложение SPYAI составляет 1.00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPYAI?
SPYAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SPYAI за все время (ATL)?
SPYAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SPYAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SPYAI составляет -- USD.
Вырастет ли SPYAI в цене в этом году?
SPYAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPYAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:28:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

