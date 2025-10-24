Текущая цена SpaceX PreStocks сегодня составляет 205,52 USD. Следите за обновлениями цены SPACEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPACEX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SpaceX PreStocks сегодня составляет 205,52 USD. Следите за обновлениями цены SPACEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPACEX прямо сейчас на MEXC.

Цена SpaceX PreStocks (SPACEX)

Текущая цена 1 SPACEX в USD:

$205,52
+4,60%1D
USD
График цены SpaceX PreStocks (SPACEX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:12:33 (UTC+8)

Информация о ценах SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 189,44
Мин 24Ч
$ 205,7
Макс 24Ч

$ 189,44
$ 205,7
$ 247,47
$ 183,18
-0,06%

+4,65%

+2,79%

+2,79%

Текущая цена SpaceX PreStocks (SPACEX) составляет $205,52. За последние 24 часа SPACEX торговался в диапазоне от $ 189,44 до $ 205,7, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPACEX за все время составляет $ 247,47, а минимальная – $ 183,18.

Что касается краткосрочной динамики, SPACEX изменился на -0,06% за последний час, на +4,65% за 24 часа и на +2,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SpaceX PreStocks (SPACEX)

$ 641,21K
--
$ 641,21K
3,12K
3 119,898481218
Текущая рыночная капитализация SpaceX PreStocks составляет $ 641,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPACEX составляет 3,12K, а общее предложение – 3119.898481218. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 641,21K.

История цен SpaceX PreStocks (SPACEX) в USD

За сегодня изменение цены SpaceX PreStocks на USD составило $ +9,14.
За последние 30 дней изменение цены SpaceX PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SpaceX PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SpaceX PreStocks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +9,14+4,65%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое SpaceX PreStocks (SPACEX)

SpaceX engineers reusable launch vehicles and the Starlink satellite constellation for global broadband. Their focus on rapid reusability and vertical integration drives down launch costs and accelerates space access.

Источник SpaceX PreStocks (SPACEX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SpaceX PreStocks (USD)

Сколько будет стоить SpaceX PreStocks (SPACEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SpaceX PreStocks (SPACEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SpaceX PreStocks.

Проверьте прогноз цены SpaceX PreStocks!

SPACEX на местную валюту

Токеномика SpaceX PreStocks (SPACEX)

Понимание токеномики SpaceX PreStocks (SPACEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPACEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SpaceX PreStocks (SPACEX)

Сколько стоит SpaceX PreStocks (SPACEX) на сегодня?
Актуальная цена SPACEX в USD – 205,52 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPACEX в USD?
Текущая цена SPACEX в USD составляет $ 205,52. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SpaceX PreStocks?
Рыночная капитализация SPACEX составляет $ 641,21K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPACEX?
Циркулирующее предложение SPACEX составляет 3,12K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPACEX?
SPACEX достиг максимальной цены (ATH) в 247,47 USD.
Какова была минимальная цена SPACEX за все время (ATL)?
SPACEX достиг минимальной цены (ATL) в 183,18 USD.
Каков объем торгов SPACEX?
Объем торгов за последние 24 часа для SPACEX составляет -- USD.
Вырастет ли SPACEX в цене в этом году?
SPACEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPACEX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:12:33 (UTC+8)

