Согласно вашему прогнозу, SpaceX PreStocks потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 207,19.

Согласно вашему прогнозу, SpaceX PreStocks потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 217,5495.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SPACEX составляет $ 228,4269 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SPACEX в 2028 году составит $ 239,8483 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPACEX в 2029 году составит $ 251,8407 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SPACEX в 2030 году составит $ 264,4327 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена SpaceX PreStocks потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 430,7331.

В 2050 году цена SpaceX PreStocks потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 701,6188.