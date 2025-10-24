Что такое SPACEDOGE (SPDG)

$SPDG is powered by real people, not shadows. We're a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people. SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way. SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power. Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space. SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

Токеномика SPACEDOGE (SPDG)

Понимание токеномики SPACEDOGE (SPDG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPDG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SPACEDOGE (SPDG) Сколько стоит SPACEDOGE (SPDG) на сегодня? Актуальная цена SPDG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPDG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPDG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SPACEDOGE? Рыночная капитализация SPDG составляет $ 252,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPDG? Циркулирующее предложение SPDG составляет 49,30B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPDG? SPDG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SPDG за все время (ATL)? SPDG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SPDG? Объем торгов за последние 24 часа для SPDG составляет -- USD . Вырастет ли SPDG в цене в этом году? SPDG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPDG для более подробного анализа.

