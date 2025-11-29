Что такое SPDG

Токеномика SPACEDOGE (SPDG) Откройте для себя ключевую информацию о SPACEDOGE (SPDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SPACEDOGE (SPDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPACEDOGE (SPDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 166,38K $ 166,38K $ 166,38K Общее предложение: $ 49,30B $ 49,30B $ 49,30B Оборотное предложение: $ 49,30B $ 49,30B $ 49,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 166,38K $ 166,38K $ 166,38K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SPACEDOGE (SPDG) Купить SPDG сейчас!

Информация о SPACEDOGE (SPDG) Официальный сайт: https://www.spacedoges.xyz/

Токеномика SPACEDOGE (SPDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPACEDOGE (SPDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPDG, изучите текущую цену SPDG!

Прогноз цены SPDG Хотите узнать, куда может двигаться SPDG? Наша страница прогноза цены SPDG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SPDG прямо сейчас!

