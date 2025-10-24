Текущая цена SoulPeg USD сегодня составляет 0,999949 USD. Следите за обновлениями цены SPUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SoulPeg USD сегодня составляет 0,999949 USD. Следите за обновлениями цены SPUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPUSD прямо сейчас на MEXC.

Цена SoulPeg USD (SPUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 SPUSD в USD:

$0,999949
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены SoulPeg USD (SPUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:12:10 (UTC+8)

Информация о ценах SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,998786
Мин 24Ч
$ 1,003
Макс 24Ч

$ 0,998786
$ 1,003
$ 1,014
$ 0,97149
-0,25%

-0,03%

-0,00%

-0,00%

Текущая цена SoulPeg USD (SPUSD) составляет $0,999949. За последние 24 часа SPUSD торговался в диапазоне от $ 0,998786 до $ 1,003, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPUSD за все время составляет $ 1,014, а минимальная – $ 0,97149.

Что касается краткосрочной динамики, SPUSD изменился на -0,25% за последний час, на -0,03% за 24 часа и на -0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SoulPeg USD (SPUSD)

$ 1,41M
--
$ 1,41M
1,41M
1 412 525,521291999
Текущая рыночная капитализация SoulPeg USD составляет $ 1,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPUSD составляет 1,41M, а общее предложение – 1412525.521291999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,41M.

История цен SoulPeg USD (SPUSD) в USD

За сегодня изменение цены SoulPeg USD на USD составило $ -0,0003749230697988.
За последние 30 дней изменение цены SoulPeg USD на USD составило $ +0,0000471975.
За последние 60 дней изменение цены SoulPeg USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SoulPeg USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0003749230697988-0,03%
30 дней$ +0,0000471975+0,00%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SoulPeg USD (SPUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены SoulPeg USD (USD)

Сколько будет стоить SoulPeg USD (SPUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SoulPeg USD (SPUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SoulPeg USD.

Проверьте прогноз цены SoulPeg USD!

SPUSD на местную валюту

Токеномика SoulPeg USD (SPUSD)

Понимание токеномики SoulPeg USD (SPUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SoulPeg USD (SPUSD)

Сколько стоит SoulPeg USD (SPUSD) на сегодня?
Актуальная цена SPUSD в USD – 0,999949 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPUSD в USD?
Текущая цена SPUSD в USD составляет $ 0,999949. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SoulPeg USD?
Рыночная капитализация SPUSD составляет $ 1,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPUSD?
Циркулирующее предложение SPUSD составляет 1,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPUSD?
SPUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,014 USD.
Какова была минимальная цена SPUSD за все время (ATL)?
SPUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,97149 USD.
Каков объем торгов SPUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для SPUSD составляет -- USD.
Вырастет ли SPUSD в цене в этом году?
SPUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPUSD для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.