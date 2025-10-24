Что такое SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public. SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SoulPeg USD (SPUSD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены SoulPeg USD (USD)

Сколько будет стоить SoulPeg USD (SPUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SoulPeg USD (SPUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SoulPeg USD.

Проверьте прогноз цены SoulPeg USD!

SPUSD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика SoulPeg USD (SPUSD)

Понимание токеномики SoulPeg USD (SPUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SoulPeg USD (SPUSD) Сколько стоит SoulPeg USD (SPUSD) на сегодня? Актуальная цена SPUSD в USD – 0,999949 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPUSD в USD? $ 0,999949 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SoulPeg USD? Рыночная капитализация SPUSD составляет $ 1,41M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPUSD? Циркулирующее предложение SPUSD составляет 1,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPUSD? SPUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,014 USD . Какова была минимальная цена SPUSD за все время (ATL)? SPUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,97149 USD . Каков объем торгов SPUSD? Объем торгов за последние 24 часа для SPUSD составляет -- USD . Вырастет ли SPUSD в цене в этом году? SPUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SoulPeg USD (SPUSD)