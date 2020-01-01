Токеномика Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solv Protocol BTC (SOLVBTC) SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Официальный сайт: https://app.solv.finance/solvbtc Whitepaper: https://docs.solv.finance/solv-documentation Купить SOLVBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 909,10M $ 909,10M $ 909,10M Общее предложение: $ 8,45K $ 8,45K $ 8,45K Оборотное предложение: $ 8,45K $ 8,45K $ 8,45K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 909,10M $ 909,10M $ 909,10M Исторический максимум: $ 111 685 $ 111 685 $ 111 685 Исторический минимум: $ 49 058 $ 49 058 $ 49 058 Текущая цена: $ 107 586 $ 107 586 $ 107 586 Узнайте больше о цене Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Токеномика Solv Protocol BTC (SOLVBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solv Protocol BTC (SOLVBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLVBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLVBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLVBTC, изучите текущую цену SOLVBTC!

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