Что такое Solotto (LOTTO)

Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun's dynamic creator fees. This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards. Trade. Hold. Win.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Solotto (LOTTO) Сколько стоит Solotto (LOTTO) на сегодня? Актуальная цена LOTTO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LOTTO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LOTTO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Solotto? Рыночная капитализация LOTTO составляет $ 125.22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LOTTO? Циркулирующее предложение LOTTO составляет 892.89M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LOTTO? LOTTO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LOTTO за все время (ATL)? LOTTO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LOTTO? Объем торгов за последние 24 часа для LOTTO составляет -- USD . Вырастет ли LOTTO в цене в этом году? LOTTO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LOTTO для более подробного анализа.

