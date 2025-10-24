Текущая цена SIMPS ON SOL сегодня составляет 0,0000088 USD. Следите за обновлениями цены SIMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIMP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SIMPS ON SOL сегодня составляет 0,0000088 USD. Следите за обновлениями цены SIMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIMP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SIMP

Информация о цене SIMP

Официальный сайт SIMP

Токеномика SIMP

Прогноз цен SIMP

Логотип SIMPS ON SOL

Цена SIMPS ON SOL (SIMP)

Текущая цена 1 SIMP в USD:

+5,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
USD
График цены SIMPS ON SOL (SIMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:00:53 (UTC+8)

Информация о ценах SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000831
$ 0,00000831$ 0,00000831
Мин 24Ч
$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899
Макс 24Ч

$ 0,00000831
$ 0,00000831$ 0,00000831

$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899

$ 0,00107703
$ 0,00107703$ 0,00107703

$ 0,00000817
$ 0,00000817$ 0,00000817

-0,07%

+5,52%

+0,33%

+0,33%

Текущая цена SIMPS ON SOL (SIMP) составляет $0,0000088. За последние 24 часа SIMP торговался в диапазоне от $ 0,00000831 до $ 0,00000899, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SIMP за все время составляет $ 0,00107703, а минимальная – $ 0,00000817.

Что касается краткосрочной динамики, SIMP изменился на -0,07% за последний час, на +5,52% за 24 часа и на +0,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 8,80K
$ 8,80K$ 8,80K

$ 8,80K
$ 8,80K$ 8,80K

999,99M
999,99M 999,99M

999 988 401,547644
999 988 401,547644 999 988 401,547644

Текущая рыночная капитализация SIMPS ON SOL составляет $ 8,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SIMP составляет 999,99M, а общее предложение – 999988401.547644. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,80K.

История цен SIMPS ON SOL (SIMP) в USD

За сегодня изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ -0,0000032695.
За последние 60 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ -0,0000085953.
За последние 90 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,52%
30 дней$ -0,0000032695-37,15%
60 дней$ -0,0000085953-97,67%
90 дней$ 0--

Что такое SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник SIMPS ON SOL (SIMP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SIMPS ON SOL (USD)

Сколько будет стоить SIMPS ON SOL (SIMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SIMPS ON SOL (SIMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SIMPS ON SOL.

Проверьте прогноз цены SIMPS ON SOL!

SIMP на местную валюту

Токеномика SIMPS ON SOL (SIMP)

Понимание токеномики SIMPS ON SOL (SIMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SIMPS ON SOL (SIMP)

Сколько стоит SIMPS ON SOL (SIMP) на сегодня?
Актуальная цена SIMP в USD – 0,0000088 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SIMP в USD?
Текущая цена SIMP в USD составляет $ 0,0000088. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SIMPS ON SOL?
Рыночная капитализация SIMP составляет $ 8,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SIMP?
Циркулирующее предложение SIMP составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SIMP?
SIMP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00107703 USD.
Какова была минимальная цена SIMP за все время (ATL)?
SIMP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000817 USD.
Каков объем торгов SIMP?
Объем торгов за последние 24 часа для SIMP составляет -- USD.
Вырастет ли SIMP в цене в этом году?
SIMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIMP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:00:53 (UTC+8)

