Цена SIMPS ON SOL (SIMP)
-0,07%
+5,52%
+0,33%
+0,33%
Текущая цена SIMPS ON SOL (SIMP) составляет $0,0000088. За последние 24 часа SIMP торговался в диапазоне от $ 0,00000831 до $ 0,00000899, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SIMP за все время составляет $ 0,00107703, а минимальная – $ 0,00000817.
Что касается краткосрочной динамики, SIMP изменился на -0,07% за последний час, на +5,52% за 24 часа и на +0,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация SIMPS ON SOL составляет $ 8,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SIMP составляет 999,99M, а общее предложение – 999988401.547644. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,80K.
За сегодня изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ -0,0000032695.
За последние 60 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ -0,0000085953.
За последние 90 дней изменение цены SIMPS ON SOL на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5,52%
|30 дней
|$ -0,0000032695
|-37,15%
|60 дней
|$ -0,0000085953
|-97,67%
|90 дней
|$ 0
|--
Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.
He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.
Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.
He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."
His wallet's a graveyard of rugs and false hope…
But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."
And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.
What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.
It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.
It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.
Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:
Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…
But because it's so dumb, it's brilliant.
You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:
You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.
Понимание токеномики SIMPS ON SOL (SIMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIMP прямо сейчас!
