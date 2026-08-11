Сегодняшняя цена Shit Piss Skin Can

Текущая цена Shit Piss Skin Can (SPSC) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPSC на USD составляет $ 0 за SPSC.

На данный момент Shit Piss Skin Can занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 135 684, при оборотном предложении 999,86M SPSC. В течение последних 24 часов, SPSC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01662425, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPSC изменился на +0,02% за последний час и на -1,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,74K.

Рыночная информация Shit Piss Skin Can (SPSC)

Рыночная капитализация $ 135,68K$ 135,68K $ 135,68K Объем (24Ч) $ 26,74K$ 26,74K $ 26,74K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 135,68K$ 135,68K $ 135,68K Оборотное предложение 999,86M 999,86M 999,86M Общее предложение 999 856 357,031034 999 856 357,031034 999 856 357,031034

Текущая рыночная капитализация Shit Piss Skin Can составляет $ 135,68K, при 24-часовом объеме торгов $ 26,74K. Циркулируещее обращение SPSC составляет 999,86M, а общее предложение – 999856357.031034. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 135,68K.