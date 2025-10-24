Текущая цена SETAI Agents сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SETAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SETAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SETAI Agents сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SETAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SETAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SETAI

Информация о цене SETAI

Официальный сайт SETAI

Токеномика SETAI

Прогноз цен SETAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип SETAI Agents

Цена SETAI Agents (SETAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 SETAI в USD:

$0,00035509
$0,00035509$0,00035509
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены SETAI Agents (SETAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:26:46 (UTC+8)

Информация о ценах SETAI Agents (SETAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,057562
$ 0,057562$ 0,057562

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4,23%

+4,23%

Текущая цена SETAI Agents (SETAI) составляет --. За последние 24 часа SETAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SETAI за все время составляет $ 0,057562, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SETAI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +4,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SETAI Agents (SETAI)

$ 35,51K
$ 35,51K$ 35,51K

--
----

$ 35,51K
$ 35,51K$ 35,51K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SETAI Agents составляет $ 35,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SETAI составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,51K.

История цен SETAI Agents (SETAI) в USD

За сегодня изменение цены SETAI Agents на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SETAI Agents на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SETAI Agents на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SETAI Agents на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-24,88%
60 дней$ 0-30,96%
90 дней$ 0--

Что такое SETAI Agents (SETAI)

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SETAI Agents (SETAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SETAI Agents (USD)

Сколько будет стоить SETAI Agents (SETAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SETAI Agents (SETAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SETAI Agents.

Проверьте прогноз цены SETAI Agents!

SETAI на местную валюту

Токеномика SETAI Agents (SETAI)

Понимание токеномики SETAI Agents (SETAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SETAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SETAI Agents (SETAI)

Сколько стоит SETAI Agents (SETAI) на сегодня?
Актуальная цена SETAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SETAI в USD?
Текущая цена SETAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SETAI Agents?
Рыночная капитализация SETAI составляет $ 35,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SETAI?
Циркулирующее предложение SETAI составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SETAI?
SETAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,057562 USD.
Какова была минимальная цена SETAI за все время (ATL)?
SETAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SETAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SETAI составляет -- USD.
Вырастет ли SETAI в цене в этом году?
SETAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SETAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:26:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SETAI Agents (SETAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.