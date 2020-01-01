Токеномика SENTAI (SENTAI) Откройте для себя ключевую информацию о SENTAI (SENTAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SENTAI (SENTAI) SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump Купить SENTAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SENTAI (SENTAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SENTAI (SENTAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 315,90K $ 315,90K $ 315,90K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 315,90K $ 315,90K $ 315,90K Исторический максимум: $ 0,01576158 $ 0,01576158 $ 0,01576158 Исторический минимум: $ 0,00029308 $ 0,00029308 $ 0,00029308 Текущая цена: $ 0,00031596 $ 0,00031596 $ 0,00031596 Узнайте больше о цене SENTAI (SENTAI)

Токеномика SENTAI (SENTAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SENTAI (SENTAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENTAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENTAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENTAI, изучите текущую цену SENTAI!

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