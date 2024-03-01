Токеномика Sensi (SENSI) Откройте для себя ключевую информацию о Sensi (SENSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sensi (SENSI) DeFi Investing Simplified. A next generation deflationary DeFi token, supporting a new Smart Yield technology platform, Utility NFT's and more. Официальный сайт: https://sensi.fi Whitepaper: https://pub-7cff9c0a7bd74060bdab586c0da11432.r2.dev/uploads/2024/03/SENSI-WP-v2.1.pdf Купить SENSI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sensi (SENSI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sensi (SENSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Общее предложение: $ 244,73M $ 244,73M $ 244,73M Оборотное предложение: $ 239,65M $ 239,65M $ 239,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 0,223058 $ 0,223058 $ 0,223058 Исторический минимум: $ 0,00065447 $ 0,00065447 $ 0,00065447 Текущая цена: $ 0,00512886 $ 0,00512886 $ 0,00512886 Узнайте больше о цене Sensi (SENSI)

Токеномика Sensi (SENSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sensi (SENSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENSI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENSI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENSI, изучите текущую цену SENSI!

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