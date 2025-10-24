Что такое SatoshitCoin (SATOSHIT)

Stop fighting, Shits Out What the hell is this? Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back. Is he really gone? Look for clues rich in fiber on the public toilet wall. $SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion. If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

Источник SatoshitCoin (SATOSHIT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены SatoshitCoin (USD)

Сколько будет стоить SatoshitCoin (SATOSHIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SatoshitCoin (SATOSHIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SatoshitCoin.

Проверьте прогноз цены SatoshitCoin!

SATOSHIT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика SatoshitCoin (SATOSHIT)

Понимание токеномики SatoshitCoin (SATOSHIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SATOSHIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SatoshitCoin (SATOSHIT) Сколько стоит SatoshitCoin (SATOSHIT) на сегодня? Актуальная цена SATOSHIT в USD – 0,00001515 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SATOSHIT в USD? $ 0,00001515 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SATOSHIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SatoshitCoin? Рыночная капитализация SATOSHIT составляет $ 15,15K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SATOSHIT? Циркулирующее предложение SATOSHIT составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SATOSHIT? SATOSHIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,03706577 USD . Какова была минимальная цена SATOSHIT за все время (ATL)? SATOSHIT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001467 USD . Каков объем торгов SATOSHIT? Объем торгов за последние 24 часа для SATOSHIT составляет -- USD . Вырастет ли SATOSHIT в цене в этом году? SATOSHIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SATOSHIT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SatoshitCoin (SATOSHIT)