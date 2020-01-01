Токеномика SAM (SAM)
Информация о SAM (SAM)
$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais
Токеномика и анализ цен SAM (SAM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAM (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SAM (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SAM (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SAM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!
Прогноз цены SAM
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.