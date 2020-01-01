Токеномика SAM (SAM)

Токеномика SAM (SAM)

Откройте для себя ключевую информацию о SAM (SAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

Официальный сайт:
https://lastsamorais.com/
Whitepaper:
https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff

Токеномика и анализ цен SAM (SAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAM (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,31K
$ 47,31K$ 47,31K
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,31K
$ 47,31K$ 47,31K
Исторический максимум:
$ 0,00418815
$ 0,00418815$ 0,00418815
Исторический минимум:
$ 0,00192652
$ 0,00192652$ 0,00192652
Текущая цена:
$ 0,00236569
$ 0,00236569$ 0,00236569

Токеномика SAM (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SAM (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!

Прогноз цены SAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.