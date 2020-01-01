Токеномика SAM (SAM) Откройте для себя ключевую информацию о SAM (SAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAM (SAM) $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Официальный сайт: https://lastsamorais.com/ Whitepaper: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff Купить SAM сейчас!

Токеномика и анализ цен SAM (SAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAM (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,31K $ 47,31K $ 47,31K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,31K $ 47,31K $ 47,31K Исторический максимум: $ 0,00418815 $ 0,00418815 $ 0,00418815 Исторический минимум: $ 0,00192652 $ 0,00192652 $ 0,00192652 Текущая цена: $ 0,00236569 $ 0,00236569 $ 0,00236569 Узнайте больше о цене SAM (SAM)

Токеномика SAM (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAM (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!

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