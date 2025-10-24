Что такое Sailana Inu (SAILANA)

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

Токеномика Sailana Inu (SAILANA)

Понимание токеномики Sailana Inu (SAILANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAILANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sailana Inu (SAILANA) Сколько стоит Sailana Inu (SAILANA) на сегодня? Актуальная цена SAILANA в USD – 0,00012163 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SAILANA в USD? $ 0,00012163 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SAILANA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sailana Inu? Рыночная капитализация SAILANA составляет $ 121,62K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SAILANA? Циркулирующее предложение SAILANA составляет 999,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SAILANA? SAILANA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00160813 USD . Какова была минимальная цена SAILANA за все время (ATL)? SAILANA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00009727 USD . Каков объем торгов SAILANA? Объем торгов за последние 24 часа для SAILANA составляет -- USD . Вырастет ли SAILANA в цене в этом году? SAILANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAILANA для более подробного анализа.

