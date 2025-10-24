Текущая цена Sailana Inu сегодня составляет 0,00012163 USD. Следите за обновлениями цены SAILANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAILANA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sailana Inu сегодня составляет 0,00012163 USD. Следите за обновлениями цены SAILANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAILANA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SAILANA

Информация о цене SAILANA

Официальный сайт SAILANA

Токеномика SAILANA

Прогноз цен SAILANA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Sailana Inu

Цена Sailana Inu (SAILANA)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAILANA в USD:

$0,00012229
$0,00012229$0,00012229
+20,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sailana Inu (SAILANA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:09:09 (UTC+8)

Информация о ценах Sailana Inu (SAILANA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00009727
$ 0,00009727$ 0,00009727
Мин 24Ч
$ 0,00012184
$ 0,00012184$ 0,00012184
Макс 24Ч

$ 0,00009727
$ 0,00009727$ 0,00009727

$ 0,00012184
$ 0,00012184$ 0,00012184

$ 0,00160813
$ 0,00160813$ 0,00160813

$ 0,00009727
$ 0,00009727$ 0,00009727

+0,14%

+19,57%

-14,13%

-14,13%

Текущая цена Sailana Inu (SAILANA) составляет $0,00012163. За последние 24 часа SAILANA торговался в диапазоне от $ 0,00009727 до $ 0,00012184, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAILANA за все время составляет $ 0,00160813, а минимальная – $ 0,00009727.

Что касается краткосрочной динамики, SAILANA изменился на +0,14% за последний час, на +19,57% за 24 часа и на -14,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sailana Inu (SAILANA)

$ 121,62K
$ 121,62K$ 121,62K

--
----

$ 121,62K
$ 121,62K$ 121,62K

999,98M
999,98M 999,98M

999 982 337,635727
999 982 337,635727 999 982 337,635727

Текущая рыночная капитализация Sailana Inu составляет $ 121,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAILANA составляет 999,98M, а общее предложение – 999982337.635727. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 121,62K.

История цен Sailana Inu (SAILANA) в USD

За сегодня изменение цены Sailana Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sailana Inu на USD составило $ -0,0000508968.
За последние 60 дней изменение цены Sailana Inu на USD составило $ -0,0000905649.
За последние 90 дней изменение цены Sailana Inu на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+19,57%
30 дней$ -0,0000508968-41,84%
60 дней$ -0,0000905649-74,45%
90 дней$ 0--

Что такое Sailana Inu (SAILANA)

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sailana Inu (SAILANA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sailana Inu (USD)

Сколько будет стоить Sailana Inu (SAILANA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sailana Inu (SAILANA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sailana Inu.

Проверьте прогноз цены Sailana Inu!

SAILANA на местную валюту

Токеномика Sailana Inu (SAILANA)

Понимание токеномики Sailana Inu (SAILANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAILANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sailana Inu (SAILANA)

Сколько стоит Sailana Inu (SAILANA) на сегодня?
Актуальная цена SAILANA в USD – 0,00012163 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAILANA в USD?
Текущая цена SAILANA в USD составляет $ 0,00012163. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sailana Inu?
Рыночная капитализация SAILANA составляет $ 121,62K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAILANA?
Циркулирующее предложение SAILANA составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAILANA?
SAILANA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00160813 USD.
Какова была минимальная цена SAILANA за все время (ATL)?
SAILANA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00009727 USD.
Каков объем торгов SAILANA?
Объем торгов за последние 24 часа для SAILANA составляет -- USD.
Вырастет ли SAILANA в цене в этом году?
SAILANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAILANA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:09:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sailana Inu (SAILANA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.