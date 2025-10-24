Что такое Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians. Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation. The Problem We Solve Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets A significant percentage of all digital assets are permanently locked away Human error remains a leading cause of asset loss No recovery mechanism exists for most crypto wallets Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity. Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes. The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets: Automated monitoring of wallet activity Configurable inactivity thresholds (days, months, years) Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution Email warnings before rollback execution Smart contract security with decentralized execution

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Rollback (USD)

Сколько будет стоить Rollback (ROLL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Rollback (ROLL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Rollback.

Проверьте прогноз цены Rollback!

ROLL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Rollback (ROLL)

Понимание токеномики Rollback (ROLL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROLL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rollback (ROLL) Сколько стоит Rollback (ROLL) на сегодня? Актуальная цена ROLL в USD – 0,00100055 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROLL в USD? $ 0,00100055 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROLL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Rollback? Рыночная капитализация ROLL составляет $ 10,01K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROLL? Циркулирующее предложение ROLL составляет 10,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROLL? ROLL достиг максимальной цены (ATH) в 0,02976526 USD . Какова была минимальная цена ROLL за все время (ATL)? ROLL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ROLL? Объем торгов за последние 24 часа для ROLL составляет -- USD . Вырастет ли ROLL в цене в этом году? ROLL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROLL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Rollback (ROLL)