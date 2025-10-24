Текущая цена Rollback сегодня составляет 0,00100055 USD. Следите за обновлениями цены ROLL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROLL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Rollback сегодня составляет 0,00100055 USD. Следите за обновлениями цены ROLL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROLL прямо сейчас на MEXC.

$0,00100055
-1,00%1D
-1,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Rollback (ROLL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:25:23 (UTC+8)

Информация о ценах Rollback (ROLL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
Мин 24Ч
$ 0,0010132
Макс 24Ч
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010132
$ 0,0010132$ 0,0010132

$ 0,02976526
$ 0,02976526$ 0,02976526

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,08%

-18,60%

-18,60%

Текущая цена Rollback (ROLL) составляет $0,00100055. За последние 24 часа ROLL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,0010132, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROLL за все время составляет $ 0,02976526, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ROLL изменился на -- за последний час, на -1,08% за 24 часа и на -18,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Rollback (ROLL)

$ 10,01K
$ 10,01K$ 10,01K

--
----

$ 10,01K
$ 10,01K$ 10,01K

10,00M
10,00M 10,00M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Rollback составляет $ 10,01K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROLL составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,01K.

История цен Rollback (ROLL) в USD

За сегодня изменение цены Rollback на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Rollback на USD составило $ -0,0007802084.
За последние 60 дней изменение цены Rollback на USD составило $ -0,0009341540.
За последние 90 дней изменение цены Rollback на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,08%
30 дней$ -0,0007802084-77,97%
60 дней$ -0,0009341540-93,36%
90 дней$ 0--

Что такое Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Rollback (ROLL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Rollback (USD)

Сколько будет стоить Rollback (ROLL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Rollback (ROLL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Rollback.

Проверьте прогноз цены Rollback!

ROLL на местную валюту

Токеномика Rollback (ROLL)

Понимание токеномики Rollback (ROLL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROLL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rollback (ROLL)

Сколько стоит Rollback (ROLL) на сегодня?
Актуальная цена ROLL в USD – 0,00100055 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROLL в USD?
Текущая цена ROLL в USD составляет $ 0,00100055. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Rollback?
Рыночная капитализация ROLL составляет $ 10,01K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROLL?
Циркулирующее предложение ROLL составляет 10,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROLL?
ROLL достиг максимальной цены (ATH) в 0,02976526 USD.
Какова была минимальная цена ROLL за все время (ATL)?
ROLL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ROLL?
Объем торгов за последние 24 часа для ROLL составляет -- USD.
Вырастет ли ROLL в цене в этом году?
ROLL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROLL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.